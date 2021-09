Auf dem Phoenix-See in Dortmund : Betrunkener treibt schlafend auf gestohlenem Segelboot

Auf dem Phoenix-See in Dortmund

Dortmund Gegen einen 31-jährigen Mann besteht der Verdacht, ein Segelboot geklaut, die Leinen los gemacht und sich dann betrunken zu haben. Ein Mitarbeiter der Stadt hat ihn am Mittwochmorgen entdeckt – auf dem See treibend, im tiefen Schlaf.

Völlig betrunken ist ein Mann auf einem gestohlenen Segelboot eingeschlafen und hat sich über Nacht über den Phoenix-See in Dortmund treiben lassen. Die Polizei geht davon aus, dass der 31-Jährige das Boot am Dienstagabend betreten, die Leinen los gemacht und dann „sehr viel Alkohol getrunken“ hatte, wie aus einer Mitteilung von Donnerstag hervorgeht. Später schlief er ein und dümpelte über den See. Die Polizei ermittele jetzt wegen Diebstahls.