Wie man sich schützen kann „Sie haben gewonnen!“ – Abzocke mit falschen Gewinnversprechen

„Mein Name ist Harald Baumann, ich bin Euro-Jackpot-Gewinner und suche nun Unternehmen wie Ihres, an denen ich mich mit 500.000 Euro beteiligen kann.“ So oder so ähnlich lauten die Nachrichten mit Gewinnversprechen, vor denen die Polizei immer wieder warnt. Manchmal kommen sie per E-Mail, oft über SMS: „Sie haben gewonnen!“ steht darin, in Verbindung mit der Bitte um Kontaktaufnahme oder weiterführenden Links.