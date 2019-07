Betrugsmasche : Mehr „Skimming“-Fälle an Geldautomaten in NRW

Mehr „Skimming“-Fälle an Geldautomaten in NRW

Düsseldorf Entgegen dem bundesweiten Trend ist der Datenklau an Geldautomaten, das sogenannte Skimming, in Nordrhein-Westfalen gestiegen. Dabei spähen die Täter die Daten der EC-Karten aus.

Im ersten Halbjahr 2019 seien 31 „Skimming“-Fälle in NRW gezählt worden. In den ersten sechs Monaten des Vorjahres seien es 24 Fälle gewesen. Das berichtete das Unternehmen Euro Kartensysteme in Frankfurt.