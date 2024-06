Polizei Oberhausen Betrug via Messenger – 19-Jähriger nach Durchsuchung in U-Haft

Im Kampf gegen eine Betrügerbande hat die Polizei in Oberhausen bei einer Durchsuchung einen 19-Jährigen vorläufig festgenommen. Das teilten die Staatsanwaltschaft und Polizei Hannover am Dienstag mit. Vorher war demnach ein 61-Jähriger aus Hannover der Bande zum Opfer gefallen: Er hatte Geld überwiesen, da ihn sein vermeintlicher Sohn per SMS- und WhatsApp-Nachrichten um Hilfe in einer Notlage gebeten hatte. Später habe der Mann den Betrug aber erkannt und Anzeige erstattet.