Dutzende deutsche Opfer : Betroffene erzählen vom Betrug mit holländischen Ferienhäusern

Ein Strand in Zeeland. Foto: dpa-tmn/Bernd F. Meier

Düsseldorf Dutzende deutsche Holland-Touristen sind einer betrügerischen Webseite aufgesessen und haben für Ferienhäuser gezahlt, die gar nicht zu vermieten waren. Eine betroffene Familie berichtet von ihrem Pech.

Als ein Mann mit Badehose aus dem Haus kam, das eigentlich sie gemietet hatte, begann Familie Hylla zu dämmern, dass sie einem Betrug aufgesessen war. Über eine deutschsprachige Webseite hatte das Ehepaar Hannelore und Helge Hylla aus Sankt Augustin ein Ferienhaus in der niederländischen Provinz Zeeland gebucht, um dort mit Enkelin Lina Urlaub zu machen - doch dann stellte sich heraus, dass das Haus gar nicht zu vermieten war. Sie kamen schließlich in einem Hotel in der Nähe von Westkapelle unter.