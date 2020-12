Schutz vor Infektion : Besuche in Kliniken weiter stark eingeschränkt

Düsseldorf Wegen der Ansteckungsrisiken sind Besucher nur in Ausnahmefällen, etwa bei Schwerstkranken, zugelassen. Soziale Isolation der Patienten soll aber vermieden werden.

In den Krankenhäusern in NRW herrscht auch kurz vor den Feiertagen fast überall ein weitgehendes Besuchsverbot, wie ein Blick in die Region zeigt. Damit sollen Ansteckungen sowohl von Patienten als auch Personal vermieden werden. Den Rahmen dafür gibt die Corona-Schutzverordnung vor, die Kliniken setzen diese laut Michael Wacker von der Krankenhausgesellschaft NRW aber mit individuellen, auf ihre Gegebenheiten angepassten Konzepten um. Dabei geht es vor allem darum, werdenden Müttern, Schwerstkranken und Sterbenden Besuche zu ermöglichen.

In den Düsseldorfer Krankenhäusern zum Beispiel sind Besuche meistens nur noch in solchen Ausnahmefällen möglich. In der Uniklinik dürfen zudem Patienten unter 18 Jahren, die auf der Station der Palliativmedizin oder in der Kinderklinik liegen, ebenfalls Besuch empfangen. Bei Wöchnerinnen ist der Besuch auf eine Person und eine Stunde pro Tag begrenzt. Am Florence-Nightingale-Krankenhaus sind vom Besuchsverbot auch Personen ausgenommen, die aus medizinischen oder sozialen Gründen ihre Angehörigen aufsuchen. Dafür muss aber wiederum zuvor eine Bescheinigung durch einen der behandelnden Ärzte vor Ort ausgestellt werden. In den Kliniken des Verbunds Katholischer Kliniken, etwa am St. Vinzenz-Krankenhaus, gilt ein allgemeines Besuchsverbot. „Ausnahmen können nur für medizinisch oder ethisch-sozial begründete Einzelfälle vom zuständigen Chefarzt oder leitenden Oberarzt genehmigt werden“, so das Krankenhaus.