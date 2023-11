Arbeitsbesuch in NRW König Willem-Alexander besucht Duisburger Hafen

Der niederländische König Willem-Alexander besucht am Dienstag Nordrhein-Westfalen. Hauptthema des ganztägigen Arbeitsbesuchs ist die Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und NRW in Sachen Wasserstoff. In Marl besucht der König etwa den Chemiepark, in Duisburg das Zentrum für Brennstoffzellen-Technik und den Hafen. Der König nimmt auch an einem Netzwerk-Treffen mit Vertretern der Wasserstoffwirtschaft aus NRW und den Niederlanden teil. Begleitet wird er unter anderem von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und dem für die Rohstoffindustrie zuständigen Staatssekretär im niederländischen Ministerium für Wirtschaft und Klima, Hans Vijlbrief.