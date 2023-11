Royaler Arbeitsbesuch König Willem-Alexander in NRW eingetroffen

Hauptthema des ganztägigen Arbeitsbesuchs ist die Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und NRW in Sachen Wasserstoff. In Marl besucht der König etwa den Chemiepark, in Duisburg das Zentrum für Brennstoffzellen-Technik und den Hafen. Der König nimmt auch an einem Netzwerk-Treffen mit Vertretern der Wasserstoffwirtschaft aus NRW und den Niederlanden teil. Begleitet wird er unter anderem von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und dem für die Rohstoffindustrie zuständigen Staatssekretär im niederländischen Ministerium für Wirtschaft und Klima, Hans VijlWüst hat die Bedeutung der Niederlande für den klimaneutralen Umbau der NRW-Wirtschaft betont. Die Freunde in den Niederlanden seien starke und wertvolle Partner für die Transformation, erklärte der CDU-Politiker am Dienstag.