Meinerzhagen – Schlechtwetter-Hotspot von NRW Die im Regen stehen

Kein Tröpfchen, nirgends. Es ist rappeltrocken an diesem Vormittag in Meinerzhagen, die Sonne scheint zwischen – zugegeben dunklen – Wolken hindurch, sogar blauer Himmel ist zu sehen. Ein seltener Anblick in der Stadt im Sauerland, die regelmäßig die Liste der niederschlagsreichsten Orte in NRW anführt. Rund 1500 Liter Regen pro Quadratmeter fallen dort im Jahresschnitt, rund doppelt so viel wie im Landesmittel, im vergangenen Jahr waren es unglaubliche 2167 Liter. Absoluter Rekord. Köln verzeichnete im selben Zeitraum 987 Liter, Düsseldorf 1100 Liter. Im Vergleich zu Meinerzhagen quasi Wüstenstädte. Wie lebt es sich damit als Einheimische? „Wenn ich von irgendwo her auf die Stadt zufahre, es langsam dunkel wird und zu regnen beginnt“, sagt Marlies Krause vom Blumenhaus Krause, „dann weiß ich, dass ich zu Hause bin.“