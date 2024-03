Explosion in Garage 41-Jähriger aus Bestwig hantiert mit Sprengstoff und verletzt sich schwer

Ein 41-Jähriger ist bei einer Explosion in einer Garage eines Mehrfamilienhauses in Bestwig (Hochsauerlandkreis) schwer verletzt worden. Der Mann habe ersten Ermittlungen zufolge am späten Samstagabend (2. März 2023) mit einem Sprengsatz in der Garage „herumhantiert“ und dadurch eine Explosion ausgelöst, teilte die Polizei am Sonntag mit.