7300 Dosen : Bestellter Impfstoff gegen Affenpocken in NRW angekommen

Düsseldorf Das Land NRW hat die bestellten Impfdosen vom Bund erhalten. Nun muss an einem optimalen Verteilsystem gearbeitet werden, damit der Impfstoff richtig gelagert und aufgeteilt wird.

Vor diesem Hintergrund werde an einem Verteilsystem an die Apotheken der Universitätskliniken gearbeitet. Um kurzfristig die Möglichkeit zu schaffen, in medizinisch begründeten dringenden Einzelfällen gegen Affenpocken impfen zu können, würden voraussichtlich am Samstag zunächst einige wenige Impfdosen an die Apotheken der Universitätskliniken in Köln und Düsseldorf geliefert, erklärte er.