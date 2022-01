Osterholz : Polizei setzt Räumung von besetztem Waldstück in Wuppertal fort

Wuppertal Die Polizei hat am Mittwoch weitere Baumhäuser von Aktivistinnen und Aktivisten im Wuppertaler Osterholz geräumt. Das sei, so berichteten beide Seiten, bisher ruhig verlaufen. Doch das Geld des enormen Polizeiaufgebots hätte besser investiert werden können, findet die Bürgerinitiative.

Die Räumung eines von Aktivisten besetzten Waldstücks in Wuppertal ist am Mittwoch fortgesetzt worden. In der Nacht bis zum Mittwochnachmittag habe es keine besonderen Vorkommnisse gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Baumhäuser und Holzkonstruktionen seien geräumt worden. Mehrere Personen sind dem Sprecher zufolge auch am Mittwoch von dort heruntergeholt worden. Eine Demonstration, an der am Dienstagabend etwa 350 Umweltschützer teilnahmen, sei ebenfalls störungsfrei verlaufen. Der Einsatz sei noch nicht abgeschlossen.