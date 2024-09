Emmerich Beschimpft und bespuckt – schwarzer Pfarrer beklagt Rassismus

Der schwarze Pfarrer der St. Vitus-Pfarrei in Emmerich am Niederrhein hat rassistische Angriffe und wiederholte Beleidigungen im Alltagsleben wegen seiner Hautfarbe beklagt. Er sei in einem Fall in der Innenstadt bespuckt und als „Affe“ beschimpft worden, berichtete er in einem Pressegespräch.