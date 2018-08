Bertelsmann-Studie zu Kita: Regionale Unterschiede bei der Kinderbetreuung in NRW

So viele Kinder kommen auf einen Erzieher in NRW

Düsseldorf In den Kindergärten in NRW hat sich die Personalsituation laut einer Bertelsmann-Studie zwar insgesamt verbessert. Wie viele Kinder auf einen Betreuer kommen, entscheidet jedoch der Wohnort.

Bei der Personalausstattung in Kindergärten für Drei- bis Sechsjährige hat Nordrhein-Westfalen einer Studie zufolge Fortschritte gemacht. In den Krippen für die Kleinsten unter drei Jahren tritt NRW dagegen beim Qualitätsausbau auf der Stelle, wie aus dem „Ländermonitor frühkindliche Bildungssysteme“ der Bertelsmann Stiftung hervorgeht, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

Eine pädagogische Fachkraft betreute zum Stichtag 1. März 2017 demnach rechnerisch 8,9 Kindergartenkinder - fünf Jahre zuvor waren es 9,8 ganztagsbetreute Jungen und Mädchen ab drei Jahren. Zum Vergleich: Die meisten Kindergartenkinder müssen Erzieher in Mecklenburg-Vorpommern betreuen, nämlich 13,4. Die geringste Belastung kommt in Baden-Württemberg auf eine Fachkraft, nämlich 7,1 Kinder pro Person.

In den Krippen für Unterdreijährige blieb der Personalschlüssel in NRW dagegen unverändert bei 1 zu 3,7 Kindern. Schon seit Jahren müssen die meisten Kleinkinder auf einmal in Sachsen betreut werden (6,4), der beste Personalschlüssel liegt bereits seit 2014 in Baden-Württemberg vor (3,1 im Jahr 2017).