Bertelsmann-Studie : Armut in Großstädten im Ruhrgebiet nimmt zu

Industrieanlagen in Duisburg: In den großen Ruhrgebietsstädten nimmt der Anteil der Sozialhilfeempfänger zu. Foto: dpa/Marcel Kusch

Gütersloh Armut ist einer Studie zufolge vor allem ein Problem der Großstädte. Der Anteil der Sozialhilfeempfänger liegt dort im Schnitt bei 14 Prozent. Im Ruhrgebiet spitzt sich die Lage weiter zu. In vielen ostdeutschen Städten ist die Lage besser.

Der Anteil der Sozialhilfeempfänger in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern lag im Jahr 2016 bei 14 Prozent, wie die Bertelsmann Stiftung am Dienstag in Gütersloh mit Blick auf eine neue Studie mitteilte.

Die Armutsquote habe sich in den einzelnen Großstädten im Zehn-Jahres-Vergleich unterschiedlich entwickelt, erklärte die Bertelsmann Stiftung. In 37 Kommunen (46 Prozent) sei die Quote der Sozialleistungsempfänger gestiegen. In 27 Städten (34 Prozent) sei sie gesunken und in 16 (20 Prozent) etwa gleich geblieben.