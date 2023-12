Bergkamen Querflöte im Bus gestohlen – zum Fest wieder beim Besitzer

Eine Woche nach dem Diebstahl seiner hochwertigen Querflöte in einem Bus in Bergkamen kann sich der Besitzer wieder über sein Instrument freuen. Der Mann hatte den Verlust seiner japanischen Flöte beim Aussteigen bemerkt und Tage später das Mundstück auf einer Online-Verkaufsplattform wiedererkannt, wie die Polizei im Kreis Unna am Mittwoch berichtete. Als es zum Verkaufstermin des Mundstücks kam, wurde ein 28-Jähriger vorläufig festgenommen.