Tierischer Einsatz in NRW : Hochträchtige Ziege flieht mehrfach vor Polizei

Eine hochträchtige Ziege steht neben einem Auto. Foto: dpa/---

Bergkamen Eine hochträchtige Ziege hat die Polizei in Bergkamen stundenlang beschäftigt. Das Tier mit einer großen seitlichen Wölbung war am Dienstagmorgen freilaufend am Rande eines Wohngebietes unterwegs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es entwischte den herbeigerufenen Polizisten mehrfach, wie ein Sprecher sagte. „Sie sieht aufgrund ihres dicken Bauches gar nicht so aus, als wäre sie so flott, aber das täuscht“, schilderte er. Zweimal rückte die Besatzung eines Streifenwagens aus, bevor es gelang, die Ziege auf einem Hof in der Nähe festzusetzen.

„Die Streifenkollegen sind mehrere Stunden dabeigeblieben, damit das Tier bloß nicht wieder ausbüxt“, ergänzte der Sprecher. Tatsächlich habe das Tier den Eindruck gemacht, dass die Geburt kurz bevorstehe. Es kam in ein Tierheim. Die Polizei appellierte, der Besitzer möge sich „dringend an die Wache“ wenden.

(mba/dpa)