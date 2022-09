Öffentlichkeitsfahndung der Polizei : Drei Mädchen nach Kirmesbesuch in Lünen vermisst

Drei Mädchen nach Kirmesbesuch in Lünen vermisst

Bergkamen/Lünen Drei weibliche Jugendliche aus Bergkamen werden seit Samstag (10. September) vermisst. Die 15-, 16- und 17-Jährigen sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aus Bergkamen nach Lünen gefahren, um dort die Kirmes zu besuchen.

Der letzte Kontakt per WhatsApp erfolgte gegen 21:30 Uhr, als die drei Mädchen vermutlich einen Bus von Lünen nach Bergkamen bestiegen, wo sie jedoch nicht ankamen.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303/9210, alternativ an die Polizeiwache Kamen unter der Rufnummer 02307/9213220.