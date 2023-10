Anruf von vemeintlicher Tochter Telefonbetrüger erbeuten bei Senior mehr als 100.000 Euro

Am Ende des dreistündigen Telefonats sei der Senior so eingeschüchtert gewesen, dass er eine hohe Summe Bargeld, mehrere Goldmünzen, Schmuck und Armbanduhren in einen Karton gepackt und einem Boten übergeben habe. Als der Mann später seine richtige Tochter anrief, sei der Betrug aufgefallen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.