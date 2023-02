In Bergisch Gladbach Festnahme nach Tod einer Frau – Obduktion soll Todesursache klären

In Bergisch Gladbach bei Köln ist in der Nacht zu Dienstag eine leblose Frau in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Zeugen hätten die Polizei gerufen, teilte die Polizei in Köln mit. Die 46-Jährige sei trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen noch am Einsatzort gestorben. Der 49 Jahre alte Mitbewohner der Frau sei vorläufig festgenommen worden. Die Polizei war bereits einige Stunden zuvor wegen häuslicher Gewalt in die Wohnung gerufen worden. Hierbei kam der 51 Jahre alte, frühere Lebensgefährte der Frau in Gewahrsam. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll mit Hilfe einer Obduktion die Todesursache der Frau geklärt werden. Die Polizei hat eine Mordkommission eingesetzt.