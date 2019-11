Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach : Mann aus Lünen wegen Verdachts auf Kindesmissbrauch festgenommen

Lünen Im Fall des Kindesmissbrauchs von Bergisch Gladbach ist ein 47-Jähriger in Lünen festgenommen worden. Er steht im Verdacht, Kinder sexuell missbraucht zu haben.

Wie die Kölner Staatsanwaltschaft und Polizei Köln am Montag bekanntgegeben haben, ist am Samstag ein 47 Jahre alter Mann in Lünen festgenommen worden. Der Polizeieinsatz steht im Zusammenhang mit dem Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach. Der Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft.