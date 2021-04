Kinder und Erzieher unverletzt : 37-Jährige Autofahrerin rast in Kita in Bergisch Gladbach

37-Jährige Autofahrerin rast in Kita in Bergisch Gladbach

Eine Autofahrerin ist mit hoher Geschwindigkeit ungebremst in eine Kita in Bergisch Gladbach gefahren (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bergisch Gladbach Eine Autofahrerin ist in Bergisch Gladbach in die Glasfassade einer Kindertagesstätte gerast. Die 37-Jährige sei dabei leicht verletzt worden - Kinder und Erzieher blieben unverletzt.

Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Kinder und Erzieherinnen, die sich zur Unfallzeit am Mittwochmittag in der Kita befanden, hätten sich nicht in dem Raum aufgehalten und seien nicht gefährdet gewesen. Die Autofahrerin war den Angaben zufolge ohne erkennbaren Grund plötzlich aus einer Reihe von wartenden Fahrzeugen ausgeschert und mit hoher Geschwindigkeit über den Gegenfahrstreifen und den Gehweg gefahren, bis der Wagen letztlich in die Scheibe der Kita krachte.