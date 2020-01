Verloren in Bergisch Gladbach : 30.000 Euro verschwunden - Polizei sucht Zeugen

Verloren in Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach Die Polizei sucht 30.000 Euro, die ein Mann in Bergisch Gladbach verloren hat.

Nach Angaben vom Freitag hatte der 43-Jährige bei einer Bank das Geld in 200-Euro-Scheinen abgehoben und in einen Briefumschlag gesteckt. Nachdem er später sein Auto ausgeladen hatte, bemerkte er, dass der Umschlag weg war. D

as Ganze geschah bereits am vergangenen Samstag, so dass die Hoffnungen auf einen ehrlichen Finder inzwischen geschwunden sind.