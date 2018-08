Polizeieinsatz in Bergisch Gladbach : 24-jähriger Kölner schläft an roter Ampel ein - mit dem Fuß auf dem Bremspedal

Bergisch Gladbach Ein junger Kölner ist am frühen Donnerstagmorgen in seinem Auto an einer roten Ampel in Bergisch Gladbach eingeschlafen. Die Polizei musste einiges veranstalten, um den 24-Jährigen zu wecken. Seinen Führerschein ist er jetzt los.

Eine Frau, die wie einige andere Autofahrer gegen 6 Uhr an dem BMW des 24-Jährigen vorbei gefahren war, verständigte die Polizei und sagte den Beamten, an der Kreuzung würde ein Mann leblos hinter dem Lenkrad sitzen.

Die Polizisten rückten an und klopften zunächst vorsichtig gegen die Scheibe. Doch der Mann schlief weiter. Sie öffneten die Fahrertür und versuchten, ihn wach zu rütteln – doch er schlief weiter. Sein Fuß löste sich aber vom Bremspedal und das Auto rollte an. Daraufhin wurde der 24-Jährige wach und setzte seinen Fuß wieder auf die Bremse.



Er beschimpfte die Polizisten lautstark, räumte auf Nachfrage aber ein, Whisky mit Cola getrunken zu haben. Der BMW gehöre seinem Vater, der von dem Ausflug nichts wisse. Da der Mann offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, wurden zwei Blutproben angeordnet. Seinen Führerschein ist er los.

(hsr)