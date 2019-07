Heldentat in Bergheim : Junge wird mit Messer bedroht - Jogger schreitet ein und wird verletzt

Bergheim Am Sonntag hat ein 17Jahre alter Jogger einen Jungen aus einer Gefahrensituation befreit. Der Zwölfjährige war mit einem Messer bedroht worden.

Am Sonntag gegen 18 Uhr joggte ein 17-Jähriger im Bergheimer Stadtteil Quadrath-Ichendorf. An einer Garageneinfahrt sah er, wie ein etwa Zwölfjähriger von einem etwa 18 Jahre alten Mann bedroht wurde. Dieser hielt ein Messer in der Hand und schrie ihn an.