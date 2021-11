Sechs Dächer abgedeckt : Starke Winde beschädigen Häuser in Bergheim

In Bergheim haben am Sonntagabend starke Winde sechs Häuser beschädigt (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Bergheim In Bergheim im Rhein-Erft-Kreis haben am Sonntagabend starke Winde sechs Hausdächer abgedeckt. Die Feuerwehr hat alle betroffenen Bereiche noch in der Nacht gesichert.

In einer Straße im Ortsteil Kenten seien Dachziegel von den Häusern gestürzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag.

Einsatzkräfte hätten die betroffenen Dächer gesichert und weitere beschädigte Ziegel entfernt. Verletzt wurde demnach niemand. Details zur Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

