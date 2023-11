Schwerer Unfall in Bergheim Autos krachen frontal zusammen – drei Frauen lebensgefährlich verletzt

Die Fahrerinnen der Unfallfahrzeuge (23 und 48 Jahre alt) sowie eine Beifahrerin (23) mussten nach dem Frontalzusammenstoß am Freitagabend auf einer Bundesstraße zwischen Bergheim und dem Ortsteil Niederaußem von der Feuerwehr mit schwerem technischem Gerät befreit werden, wie die Polizei und Feuerwehr mitteilte. Die Fahrerinnen wurden in zwei Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht, die Beifahrerin kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus.