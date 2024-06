Vorfall in Bergheim Reizgas im Klassenzimmer – Schüler und Lehrerin leicht verletzt

Durch Reizgas in einem Klassenzimmer sind an einer Hauptschule in Bergheim am Dienstag 16 Schüler und eine Lehrerin leicht verletzt worden. Nach Bekanntwerden sei zunächst die ganze Schule geräumt worden, jedoch sei nur eine Klasse betroffen gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Der Raum sei gelüftet worden.