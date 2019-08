Angriff mit Schlagwerkzeugen : Polizisten bei Schlägerei in Bergheim verletzt

Polizisten bei Schlägerei in Bergheim verletzt

Bergheim Bei einer Schlägerei in Bergheim sind drei Polizisten verletzt worden. Die Beamten seien unter anderem mit Besenstielen attackiert worden.

Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als die Polizisten am frühen Mittwochmorgen am Ort der Prügelei eintrafen, seien sie von drei der Männer mit Schlagwerkzeugen angegriffen worden. Dabei erlitten die Polizisten die Verletzungen - zu deren Schwere wurden keine Angaben gemacht.