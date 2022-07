Tierheim-Mitarbeiter retten Samtpfote : Halter wollen Kater vor Urlaubsreise auf Ebay verschenken

Eine Ebay-Kleinanzeige polarisiert gerade im Netz. Foto: dpa/Silas Stein

Bergheim Eine Kleinanzeige polarisiert im Netz: Ein Paar bot seinen Kater am Samstag zum Verschenken an – mit einer Frist bis 14 Uhr. Denn dann wollte es in den Urlaub fahren. Das Tierheim Bergheim berichtete auf Instagram von dem Fall.

Smokeys Halter entscheiden an einem Samstagmorgen, dass sie ihn nicht länger behalten wollen. Sie posten ein Inserat auf Ebay Kleinanzeigen, darüber steht „Zum Verschenken“ und dann „Nur bis heute 14 Uhr. 16.07.22. Wir müssen in eine Reise fahren“. Daneben Fotos von dem Kater, auf einem schaut er direkt in die Kamera, auf dem anderen macht er einen Buckel. Er wirkt dünn, aber gesund.

Smokeys Geschichte polarisiert gerade im Netz. Mitarbeiter des Tierheims Bergheim schildern in einem Instagram-Post, wie er verschenkt werden sollte und von einer Ebay-Kleinanzeigen-Nutzerin zu ihnen gebracht wurde. Die hatte die Anzeige auf dem Online-Marktplatz gesehen, sich bei dem Paar gemeldet und Smokey abgeholt. „Die Halter standen wohl schon in den Startlöchern für den Urlaub, waren kurz davor, in den Süden aufzubrechen“, sagt eine Sprecherin des Tierheims. Sie hätten den Kater ohne eine Gefühlsregung abgegeben, so habe es die Retterin erzählt. Die wiederum wollte, dass er nicht in „falsche Hände“ gerät und hätte sofort beim Tierheim angefragt. Was passiert wäre, wenn sie nicht bis 14 Uhr bei den Haltern gewesen wäre – das weiß niemand.

Doch immerhin nimmt Smokeys Geschichte eine gute Wendung: Er hat im Tierheim ein neues Zuhause gefunden, ist gesund und munter. Zum Glück. Denn das ist nicht der Regelfall. Immer wieder kommt es vor, dass Haustierhalter ihre Katzen, Hunde oder Kaninchen vor dem Urlaub aussetzen, abgeben oder sie auf Ebay verkaufen. Oft landen diese Tiere irgendwann im Tierheim. Manche verwahrlost, andere mit Krankheiten. Oder Menschen kaufen Tiere auf Ebay Kleinanzeigen und merken wenig später, dass sie krank sind oder beißen. Auch dann ist ihre erste Anlaufstelle meist das Tierheim.

Smokeys Fall scheint viele Menschen zum Nachdenken gebracht zu haben. Der Instagram-Post bekam innerhalb von wenigen Stunden fast 2000 Gefällt-mir-Angaben und rund 300 Kommentare. Viele wünschen dem Paar einen schrecklichen Urlaub oder fragen sich, wie „herzlos“ manche Menschen sein können. „Mir fehlen die Worte. Unglaublich wozu Menschen fähig sind“, schreibt eine Nutzerin, dazu ein weinendes Emoji. Und eine andere: „Ebayverkauf von Tieren müsste generell verboten werden“.

Das sieht auch die Sprecherin des Tierheims so. „Es ist furchtbar, dass das immer noch erlaubt ist“, sagt sie. Dabei kämpften große Tierschutzorganisationen schon seit Jahren dagegen an – vor allem gegen den illegalen Welpenhandel. Aber noch immer habe sich nichts geändert.