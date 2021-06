Vorfall in Bergheim : Ärger im Freibad - 17-Jähriger schlägt Ordnungsamt-Mitarbeiter

Bergheim In Bergheim ist am Freitag ein Streit in einem Freibad eskaliert: Ein Jugendlicher hat einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes ins Gesicht geschlagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 31-Jährige wurde leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach waren die städtischen Mitarbeiter am Donnerstag in das Freibad gerufen worden, weil ein 16-Jähriger unerlaubt über einen Zaun auf das Gelände geklettert war.

Die Bediensteten wollten ihn deshalb aus dem Bad führen. Daraufhin eilte ihm sein 17 Jahre alter Bruder zur Hilfe und griff den 31-Jährigen an. Polizisten nahmen den jungen Mann kurze Zeit später fest und übergaben ihn seinen Eltern.

(top7dpa)