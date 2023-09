Sturz in 150 Meter Tiefe Bergsteiger aus NRW am Watzmann tödlich verunglückt

Der 42-jährige Mann aus Nordrhein-Westfalen stürzte am Donnerstag in der Watzmann-Ostwand in Bayern 150 Meter in die Tiefe, wie die Polizei Berchtesgaden erklärte. Der 42-Jährige stürzte den Angaben zufolge oberhalb der sogenannten Wasserfallplatten ab und verletzte sich dabei tödlich.