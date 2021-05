Klinik in Benninghausen : Polizei sucht aggressiven Mann aus Psychiatrie

Klinik in Benninghausen

Die Polizei sucht einen 50-Jährigen, der sich aus einer psychiatrischen Klinik im Kreis Soest entfernt hat. Wer den Mann sieht, sollte ihn nicht ansprechen sondern die Polizei anrufen.

Gegen 10.50 Uhr am Dienstag entfernte sich der 50-Jährige, der in der LWL Klinik in Benninghausen untergebracht ist, berichtet die Polizei. Der Gesuchte sei aufgrund einer psychischen Erkrankung aggressiv und leicht reizbar. Die Einsatzkräfte suchten bereits mit einem Mantrailer-Hund und einer Drohne nach ihm. Zuletzt wurde der 50-Jährige von einem Zeugen gegen 14.10 Uhr im Bereich des Klinikgeländes gesehen.