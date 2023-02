Zugunsten der Erdbebenopfer WDR 2 überträgt Benefiz-Konzert der Toten Hosen

Die Toten Hosen hatten sich nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien spontan dazu entschlossen ein Benefiz-Konzert zu organisieren. „Wir sind tief berührt vom Leid der dortigen Bevölkerung und denken besonders an diejenigen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die um ihre Freunde und Verwandten in den betroffenen Gebieten bangen und trauern“, so die Toten Hosen.