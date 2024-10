Termine bis Ende des Jahres Eet smakelijk! – In diesen NRW-Städten findet der Holland-Markt statt

Mit elf Händlern fing im Jahr 1990 alles in Emsdetten an. „Das war am Anfang ein schwieriges Unterfangen, weil die Grenzen noch nicht für Handelszwecke geöffnet waren“, sagt Henk ter Hennepe. Die Händler mussten erst einmal herausfinden, welche Ware gut läuft und wo ihr Markt willkommen ist.