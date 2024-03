Nach Plänen in Frankfurt Bald auch Ramadan-Beleuchtung in NRW-Städten?

Als ein Zeichen des friedlichen Miteinanders wird in diesem Jahr in Frankfurt am Main eine Beleuchtung zum islamischen Fastenmonat Ramadan installiert. Das teilte die Stadt Frankfurt mit. Auf die am Sonntag beginnende Zeit wird erstmals auf der Großen Bockenheimer Straße – auch bekannt als „Fressgass“ – mit einer Beleuchtung durch Halbmonde, Sterne und Fanoos-Laternen sowie dem Schriftzug „Happy Ramadan“ hingewiesen. Die Aktion geht auf einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von 2023 zurück. Laut eigener Aussage sei das die erste Beleuchtung dieser Art in Deutschland, in London gab es solche Beleuchtung bereits in der Vergangenheit.