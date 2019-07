Zwei Bademeister erzählen : „Beinahe-Schlägereien sind an der Tagesordnung“

„Beinahe-Schlägereien sind an der Tagesordnung“

Ein Bademeister bei der Arbeit. Foto: dpa/Frank May

Düsseldorf Am Wochenende musste die Polizei gleich zwei Mal das Düsseldorfer Rheinbad wegen hunderter aggressiver Badegäste räumen. Hatten Bademeister früher einen einfacheren Job als heute? Wir haben mit zwei von ihnen gesprochen.

Frank Breßa übt seinen Beruf gerne aus. Trotz allem. Auch nach 33 Jahren. Breßa, 49, ist Schwimmmeister, umgangssprachlich auch als Bademeister bekannt, im Hallen- und Freibad im Bochumer Stadtteil Langendreer. Trotz allem heißt: Trotz der zunehmenden Aggressivität, die er im Bad bemerkt. Zuletzt musste am Sonntag ein Düsseldorfer Freibad deswegen geräumt werden.

Streit habe es schon immer gegeben, nur ließ sich das früher besser regeln. „Was ein Schwimmmeister sagte, war Gesetz“, sagt er. Als er in den 80ern anfing, galt es noch als mutig, den Bademeister nass zu machen. Heute stehe da plötzlich jemand mit einem Beil oder einem Messer. Er selbst brachte mal jemanden vor die Tür, nachdem der sich daneben benommen hatte. Dieser drohte ihm Gewalt an für den Fall, dass der Bademeister auch nur einen Schritt vors Bad mache. Breßa machte den Schritt, der andere lief weg.

Breßa ist zwei Meter groß, wiegt 145 Kilogramm. Das macht Eindruck. Aber selbst er überlegt manchmal, ob er in einer bestimmten Situation wirklich einschreiten will. Wie mag es da erst Kollegen gehen, die eine weniger massive Statur haben?, fragt er sich.

Heute pushen sich die Leute schneller gegenseitig hoch, berichtet er. Wenn die Musik zu laut ist oder einer fragt: Was guckst du meine Schwester an? „Beinahe-Schlägereien sind an der Tagesordnung.“ Breßa macht dafür unter anderem eine antiautoritäre Erziehung verantwortlich. Kindern werden zu wenig Grenzen gesetzt. Außerdem ist er überzeugt, dass nicht nur, aber auch mit den Flüchtlingen einige Mentalitäten ins Land kamen, die Probleme mit Autoritäten haben. Da werde man als Schwimmmeister belächelt, das gelte besonders für weibliches Personal. Mittlerweile setzt das Bad Security-Kräfte ein. Die sollen Gewalt und Diebstähle verhindern.