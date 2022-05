Sorge vor russischem Boykott : NRW erwägt Homeoffice bei Gas-Lieferstopp

Düsseldorf Das Land NRW sorgt sich vor einem Gasboykott durch Putin. Firmen sollen umrüsten, eventuell bleiben im Winter die Firmenbüros zu. Eine Reiseexpertin schlägt vor: Lasst viele Rentner in der kalten Jahreszeit in den Süden reisen, um Gas zu sparen.

Die Debatte um Gas-Rationierungen von Gas in Deutschland nimmt an Schärfe zu, nachdem Russland Polen und Bulgarien den Nachschub blockiert hat. Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) rief private Haushalte und Unternehmen dazu auf, Gas zu sparen. „Das russische Gas fließt unverändert nach Deutschland“, sagte er, „aber das kann sich täglich ändern.“

Auf wachsenden Widerstand stößt der Vorschlag von Eon-Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley, im Falle des Falles eher privaten Haushalten das Gas abzudrehen als Unternehmen, um Jobs zu sichern. „Das würde ich ablehnen“, sagte Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes (DPWV). „Da die ja nur rund ein Drittel des Gases nutzen, wäre der Nutzen klein, aber der politische und menschliche Schaden umso größer.“ Dies sieht auch Heinz Hilgers so, Präsident des Kinderschutzbundes: „Kinder und Senioren dürfen auf keinen Fall in der Kälte sein.“ Pinkwart sagte, es sei schon rechtlich unmöglich, nur in Deutschland den Vorrang der Haushalte bei der Versorgung zu kappen, weil dies eine EU-Regel sei. Außerdem würden gerade Familien sich größte Mühe geben, Energie zu sparen: „Die Haushalte tun viel, um Minderverbrauch zu erreichen, weil sie den steigenden Kosten ausweichen wollen.“ Anstatt Abschaltungen zu riskieren, müssten Politik, Wirtschaft und Haushalte alle denkbaren Einsparmöglichkeiten prüfen.

Den ungewöhnlichsten Vorschlag machte Marija Linnhoff, Vorsitzende des Vereins unabhängiger selbstständiger Reisebüros. „Schon jetzt verbringen viele Senioren zwei oder drei Monate im Winter in Mallorca, der Türkei oder einem vergleichbaren Ziel. Wenn der Staat für solche Reisen einen Zuschuss von beispielsweise 500 Euro zahlen würde, würden vielleicht viel mehr Bürger eine solche Option nutzen. Die könnten dann ihre hiesige Heizung herunterfahren, und wir hätten mehr Gas über für Industrie und die anderen Bürger.“ Sie ergänzte: „Reisen gegen Putin ist doch besser als Frieren wegen Putin.“ Linnhoff sagte, eine solche Option wäre keineswegs nur für Topverdiener interessant: „Es ist denkbar, für 800 Euro inklusive Frühstück und Flug 50 Tage in einem guten Mittelklassehotel in Alanya unterzukommen.“ Wenn die Bürger dann noch einen Zuschuss erhielten und davon profitierten, dass ihre Heizkosten in Deutschland extrem niedrig wären, wäre das ein gutes Geschäft.