Flammen und Rauch : Baggerfahrer knackt bei Flut-Aufräumarbeiten eine Phosphorbombe

Euskirchen Ein Baggerfahrer hat bei Aufräumarbeiten im Flutgebiet von Euskirchen eine Phosphorgranate beschädigt. Sie spuckte Flammen und rauchte, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag sagte. Eine Explosion habe es nicht gegeben.

Der Baggerfahrer war demnach an einem Flussbett mit Aufräumarbeiten beschäftigt gewesen. Plötzlich traf er die Phosphorgranate mit der Baggerschaufel. Der Bauarbeiter und seine Kollegen flüchteten. Der Kampfmittelräumungsdienst kümmerte sich um die Granate.

Ebenfalls am Montag wurde am Euskirchener Bahnhof eine Fliegerbombe zwischen den Gleisen gefunden. Für die Entschärfung am Nachmittag mussten 450 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen, teilte ein Stadtsprecher mit.