Bei Erkelenz : Mann fährt mit E-Scooter auf A 46

Erkelenz Mit einem E-Scooter ist ein 28-Jähriger bei Erkelenz auf die Autobahn 46 aufgefahren. Dem Mann droht jetzt eine Strafanzeige.

Der Polizei zufolge wollte der junge Mann am Montagnachmittag am Bahnhof Erkelenz nicht länger auf seinen Zug warten. Er lieh sich einen elektrischen Tretroller aus und ließ sich von der Navigationssoftware auf seinem Handy leiten. An der Anschlussstelle Erkelenz-Süd fuhr er auf die Autobahn in Richtung Heinsberg auf.