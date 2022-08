Aufgrund von Energiesparmaßnahmen sollen Wahrzeichen in ganz Deutschland bald nicht mehr so viel beleuchtet werden. Auch in NRW gibt es Denkmäler, die davon bald betroffen sein könnten.

Beim Aachener Dom, dem Wahrzeichen der Stadt, sollen künftig seltener die Lichter zur Beleuchtung erstrahlen. Dies soll dabei helfen, Energie zu sparen.