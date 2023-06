Mehr als im Bundesdurchschnitt Ein Drittel aller Studierenden in NRW wohnt zu Hause

Knapp ein Drittel der Studierenden in Nordrhein-Westfalen wohnt noch bei den Eltern. In einer Befragung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE), die am Donnerstag in Gütersloh vorgestellt wurde, gaben 32,8 Prozent der Befragten an, bei den Eltern zu leben. 28,7 Prozent der Studierenden wohnten in einer privaten Mietwohnung, 22,8 Prozent in einer Wohngemeinschaft. 11,8 Prozent sind in einem Wohnheim zu Hause.