Erstkommunion 2024 in NRW „Ein Tag Himmel auf Erden“

Auf den kommenden Sonntag freut sich die neunjährige Marianne Beeten seit langem: Dann feiert sie ihre Erstkommunion. „Besonders schön ist es, dass ich zusammen mit den anderen Kindern in der Kirche nach vorne gehen darf“, sagt sie. „Mit meiner Mama habe ich extra ein schönes Kleid ausgesucht.“ Natürlich ganz traditionell in Weiß. Gemeinsam mit ihren Freunden wird sie am Sonntag offiziell zum ersten Mal die Hostie empfangen. Für Vater Roland Beeten eine schöne Vorstellung, stand er doch in der St. Marien Kirche in Mönchengladbach einst vor demselben Altar. „Ich bin stolz auf meine Tochter, wie sie sich einbringt und mitmacht“, sagt er.