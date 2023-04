Erstkommunion in NRW „Für die Kinder ist es nach wie vor etwas Großes“

Die Kommunionskleider haben Tabatha Clara und Josefine Leya schon. Die Zwillinge haben sich aber nicht das gleiche Kleid ausgesucht, eins ist kurz, eins ist lang. „Ich freue mich, dass so viele Gäste kommen – auch unsere Tante aus der Schweiz“, sagt Tabatha. Die Achtjährige und ihre Schwester bereiten sich noch auf ihre Erstkommunion vor, sie feiern am 4. Juni mit 30 Gästen zu Hause im Garten in Düsseldorf-Benrath. In vielen Teilen Nordrhein-Westfalens gehen die Kinder traditionell schon am Sonntag nach Ostern zur Erstkommunion, dem Weißen Sonntag. Für das Abweichen von diesem Termin gibt es häufig organisatorische Gründe, vor allem in Großpfarreien mit mehreren Erstkommunionfeiern in den einzelnen Kirchen.