Polizei sucht Zeugen Über 60 Autos in Bedburg beschädigt

Unbekannte haben bei über 60 geparkten Autos in Bedburg (Rhein-Erft-Kreis) die Autoreifen zerstochen und Lackierungen zerkratzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beschädigten ein Unbekannter oder mehrere Unbekannte in der Nacht von Freitag (1. Dezember) auf Samstag (2. Dezember) in den Ortsteilen Blerichen und Lipp die Autos.