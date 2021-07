Steigende Zahl an Fällen : Bedarf an Plätzen für Sicherungsverwahrung in NRW wächst

Bedarf an Plätzen für Sicherungsverwahrung in NRW wächst

Mehrere Außenkameras hängen an zwei Lichtmasten der JVA in Werl. (Symbolfoto) Foto: dpa/Guido Kirchner

Köln Derzeit verfüge das Land Nordrhein-Westfalen über 140 Plätze in der Sicherungsverwahrung. Mit der Maßnahme sollen gefährliche Täter nach Absitzen ihrer Haftstrafe gebessert und die Allgemeinheit geschützt werden.

Die große Zahl aufgedeckter Fälle von sexualisierter Gewalt gegen Kinder lässt in Nordrhein-Westfalen den Bedarf an Plätzen in der Sicherungsverwahrung steigen. „Beim Urteil gegen die Täter von Münster wurden allein an einem Tag drei Sicherungsverwahrungen angeordnet“, sagte NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Freitag). „Wir prüfen daher, ob wir einen neuen Standort benötigen.“ Derzeit verfüge das Land über 140 Plätze in der Haftanstalt Werl. Wenn in Köln ein neues Gefängnis gebaut werde, könnten möglicherweise auch dort Plätze für Sicherungsverwahrte geschaffen werden.