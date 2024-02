Im Wahn Vater getötet Antrag auf Sicherungsverwahrung für 35-Jährigen aus Beckum

Der 35-Jährige hatte am 19. Oktober 2023 in Sassenberg zwischen Münster und Bielefeld seinen 86-jährigen Vater getötet und seine Mutter (66 Jahre) schwer verletzt. Gegenüber einem Gutachter hatte der 35-Jährige angegeben, sich an den Angriff auf seine Mutter nicht erinnern zu können. Beim Angriff auf seinen Vater mit einem Messer hatte der Beschuldigte als Motiv angegeben, dass sein Vater seinen Enkel, der in einer Pflegefamilie lebt, habe töten wollen. Nach Überzeugung des Gutachters hat der 35-Jährige im Wahn gehandelt und ist seit Jahren psychisch krank.