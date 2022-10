Kein Vortäuschen einer Straftat : Klotz auf Auto geworfen – Münsteraner wird freigesprochen

Ein 59-Jähriger soll einen Mordversuch vorgetäuscht haben - dafür muss er sich vor Gericht in beckum verantworten. Foto: dpa/Bernd Thissen

Update Beckum Ein 59-Jähriger Münsterländer soll einen Klotz auf sein eigenes Auto geworfen und so einen Mordversuch vorgetäuscht haben - dafür musste er sich vor Gericht verantworten. Er wurde freigesprochen.

Im Prozess um den Wurf eines schweren Klotzes auf ein Auto im Münsterland hat das Amtsgericht Beckum den 59 Jahre alten Angeklagten am Dienstag freigesprochen. Nach Überzeugung des Gerichts war es nicht gelungen, dem angeklagten Autofahrer das Vortäuschen einer Straftat nachzuweisen. Das sei kein Freispruch aus Mangel an Beweisen, sagte der Richter in seiner Urteilsbründung. „Ich konnte nicht erkennen, dass er getäuscht hatte“, sagte Richter Daniel Bethge. Auch die Staatsanwältin hatte auf Freispruch plädiert, ebenso der Verteidiger des Autofahrers.