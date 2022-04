Familienstreit im Kreis Warendorf eskaliert : 48-Jähriger soll Brandstiftung begangen und eigenen Bruder schwer verletzt haben

Beckum/Münster Ein 48-Jähriger soll im Zuge eines Familienstreits Feuer am Elternhaus entzündet und seinen eigenen Bruder damit schwer verletzt haben. Die Mordkommission ermittelt.

Das teilte die Polizei Münster am Dienstag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der 48-Jährige am Montagabend am Einfamilienhaus der Eltern im Ort Beckum im Kreis Warendorf erschienen und habe dort eine brennbare Flüssigkeit am Hauseingang verteilt. Mit dieser sei auch sein Bruder, der in der Tür stand, in Berührung gekommen. Anschließend habe der betrunkene 48-Jährige die Flüssigkeit entzündet und sei geflüchtet. Kurze Zeit später konnte er festgenommen werden. Der Bruder wurde mit schweren Brandverletzungen in eine Klinik geflogen.