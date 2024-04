„Die ganze Region muss zittern“ Die Schwindsucht der NRW-Konzerne – etwa bei Thyssenkrupp

In Duisburg geht die Angst um: Die Menschen haben Sorge, dass Thyssenkrupp Tausende Stellen streicht und sich langsam verabschiedet. Der Konzern will die Stahlkapazitäten um fast ein Viertel reduzieren und die Traditionssparte teilweise an den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky verkaufen. An diesem Dienstag wollen Tausende vor der Stahlzentrale in Duisburg demonstrieren und mit Konzernchef Miguel López und Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm ins Gericht gehen. Die Stimmung ist aufgeheizt. „Die ganze Region muss zittern“, sagt Marco Gasse, Betriebsratschef der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM).